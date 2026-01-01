Коллекция пермского зоопарка пополнилась жеребёнком по кличке Эйрин Поделиться Твитнуть

Скриншот видео Пермского зоопарка

Кобыла породы тинкер по кличке Мэгги Мэй, приехавшая в пермский зоопарк в прошлом году, стала мамой. Как рассказали в пресс-службе зоопарка, лошадь привезли жеребой из Ленинградской области. Для неё были созданы специальные условия для спокойного вынашивания потомства.

«Эта история началась ещё до того, как малышка появилась на свет в Пермском зоопарке, ведь беременность у тинкеров длится 11 месяцев. С самого первого дня в зоопарке Перми она была окружена особым вниманием и заботой, и регулярно являлась на ветосмотры», — отметили в учреждении.

Специалисты ветклиники зоопарка наблюдали за ходом беременности с помощью современного УЗИ-оборудования, следили за поведением и состоянием здоровья, животного, скорректировали рацион. После рождения жеребёнок и мать находились в отдельном помещении, защищённом от постороннего шума и сквозняков, через несколько дней им разрешили совершать кратковременные прогулки.

Скриншот видео Пермского зоопарка

Новорождённой дали кличку Эйрин, что с ирландского означает «маленький яркий огонь» или «красивый огонёк». Первое время она будет находиться на молочном вскармливании. Отлучение обычно проходит в семь месяцев, полный переход на «взрослую» еду — к 1,5 годам. Посетителей просят не шуметь у левады, чтобы не пугать лошадей, жеребёнок пока не привык к посетителям и должен окрепнуть.

Напомним, лошади породы тинкер были перевезены в Пермь из Ленинградской области в конце прошлого года. Жеребец Орео родился в России, ему на тот момент было полгода. Мегги Мэй прибыла в Россию в 2023 году из Ирландии, ей уже пять лет.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.