В Перми 9 мая запретят розничную продажу алкоголя За нарушения будут штрафовать

В День Победы, 9 мая, в Перми будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Соответствующее решение принято городской администрацией, сообщили в пресс-службе мэрии.

При этом продажа алкоголя разрешена в заведениях общественного питания — ресторанах, кафе и барах, где напитки приобретаются для употребления на месте.

За нарушение запрета предусмотрены административные штрафы: для должностных лиц — от 20 до 40 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб.

Отметим, подобные ограничения уже вводились в Перми на 1 мая. Власти Перми регулярно применяют такие меры в дни значимых государственных праздников, чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность горожан.

