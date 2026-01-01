В Прикамье 1 мая будет ограничена продажа алкоголя Нарушителям грозят штрафы

В День Весны и Труда, 1 мая, в Перми и на всей территории Пермского края будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Исключение составят только заведения общественного питания, где алкоголь можно будет приобрести вместе с заказом еды или напитков. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ограничение установлено постановлением Правительства Пермского края и распространяется на все магазины и торговые точки, реализующие алкоголь в розницу.

Нарушение этого запрета повлечёт за собой административную ответственность: для должностных лиц предусмотрены штрафы от 20 до 40 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 до 300 тыс. руб.

