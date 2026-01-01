Власти Перми не планируют развивать микромобильный транспорт В городе функционируют 82 велосипедные парковки

Константин Долгановский

Мэрия Перми не планирует в ближайшее время развивать инфраструктуру средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом «Новому компаньону» сообщили в городской администрации.

«Планов по дальнейшему развитию инфраструктуры для микромобильного транспорта в краткосрочной перспективе не предусмотрено», — пояснили в мэрии.

По данным городских властей, сейчас на территории Перми функционируют 82 велосипедные парковки в соответствии с проектом организации дорожного движения.

Из всех видов СИМ в настоящее время пермякам доступны электровелосипеды, которые предоставляет в аренду компания Whoosh. В организации рассказали, что сейчас в столице Прикамья размещено порядка 200 единиц этой техники. «Но если город увеличит число разрешённых мест парковки, то парк техники может вырасти», — прокомментировали в Whoosh.

Напомним, ранее в Перми активно работали сервисы кикшеринга. Но весной 2024 года депутаты Пермской городской думы поддержали идею мэрии запретить парковку электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в центре города и на 38 улицах во всех районах Перми. Власти города объясняли своё решение тем, что Пермь стала вторым городом в России по числу ДТП с участием электросамокатов.

