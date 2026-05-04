Максим Артамонов Запретили в центре, разрешили на периферии Как в Пермском крае ищут баланс в регулировании средств индивидуальной мобильности

Константин Долгановский

В начале апреля в Перми возобновила свою работу компания по аренде электровелосипедов Whoosh, а позже в Березниках стали доступны электросамокаты от кикшеринга «Юрент». «Новый компаньон» выяснил, что происходит с развитием средств индивидуальной мобильности (СИМ) в Перми, как столица Прикамья выглядит на фоне соседних городов и каковы перспективы развития микромобильного транспорта.

Сервисы кикшеринга ищут новые локации

Поскольку в Перми действуют ограничения на парковку электросамокатов в центре города, СИМ в этом году впервые появились в другом городе Прикамья — Березниках. В пресс-службе сервиса кикшеринга «Юрент» пояснили, что это небольшая партия в несколько десятков единиц, но если будет спрос со стороны горожан, то она может быть увеличена.

В столице Прикамья в качестве альтернативы электросамокатам уже не первый год горожанам доступны электровелосипеды, которые предоставляет в аренду компания Whoosh. Всего сейчас в столице Прикамья порядка 200 единиц этой техники. Это количество привязано к точкам парковок, и если город увеличит число разрешённых мест парковки, то парк техники может вырасти.

Города-соседи

В этом году «Юрент» открыл сезон в Екатеринбурге, Челябинске, Ижевске, Казани и Уфе. Представители компании пояснили «Новому компаньону», что размер парка может меняться в течение сезона в зависимости от роста активности пользователей.

«Если говорить об ограничительных мерах, то на самом деле городов, которые конструктивно относятся к микромобильности и выступают за разумное регулирование самокатов, значительно больше, чем тех, где обсуждаются запреты. Большая часть регионов открыта для сотрудничества», — пояснили в пресс-службе компании.

В качестве примера собеседники «Нового компаньона» привели Ярославскую и Пензенскую области, а также Краснодарский край. В частности, в этих регионах уже приняты нормативные акты с планом мероприятий по развитию и регулированию СИМ. Как правило, такие документы включают комплекс совместных мер: развитие парковочных пространств для самокатов, повышение культуры вождения, обучение пользователей правилам дорожного движения, выявление нарушителей и постоянный мониторинг ситуации на улицах. Иными словами, горожанам не просто предоставляют средства передвижения, но и объясняют, каким образом ими пользоваться, чтобы не создавать проблем другим участникам дорожного движения.

В сервисе Whoosh отметили, что их электросамокаты также представлены в городах — соседях Перми, кроме Кирова. При этом в каждой столице субъекта РФ ситуация своя, и единого стандарта нет, так как количество самокатов зависит от населения конкретного города, его инфраструктуры и динамики спроса. Сервис представлен там не первый сезон, и поэтому самокаты есть во всех востребованных локациях. Но по состоянию на начало сезона планов по дополнительному увеличению числа СИМ у компании нет.

Что касается Пермского края, то ограничения на использование электросамокатов есть только в Перми.

«В остальных городах Прикамья речь идёт о процессе регулирования и диалоге городов с сервисами. Соглашения, городские правила, зоны снижения скорости — всё это не ограничения, а обязательные для всех правила, и они, конечно, необходимы. Роль кикшеринга в современных городах очень велика, это действительно транспорт, и без общих правил он не будет удобен для всех. Более того, именно сервисы изначально и выступали инициаторами введения таких правил», — пояснили в Whoosh.

Что говорит статистика

В 2025 году, согласно данным ГИБДД, в Перми зарегистрировано 10 ДТП с участием пользователей средств индивидуальной мобильности, таких как электросамокаты и гироскутеры. Наибольшее число происшествий пришлось на Дзержинский район (5 случаев), а также по два — на Кировский и Свердловский районы, и один — на Мотовилихинский.

По видам происшествий чаще всего фиксировался наезд на пользователя СИМ (7 случаев), реже — наезд на пешехода (2) и опрокидывание (1). В каждой из аварий пострадал только один человек. Примечательно, что в семи из 10 случаев виновниками были сами пользователи СИМ, а в остальных трёх — другие участники движения.

Анализ показал: если виноват был самокатчик, то в шести из семи случаев он сам получал травмы, и лишь однажды пострадал прохожий. В остальных трёх ДТП виновниками оказались пешеход, нарушивший правила на велодорожке, а также водители автомобилей, не соблюдавшие очерёдность проезда и правила перестроения.

Тем не менее статистика за 2025 год опровергает распространённый миф о том, что самокатчики часто сбивают пешеходов: основной риск для водителей этого вида транспорта — собственные ошибки на дороге и низкая культура вождения.

Правила, ограничения и перспективы

В Whoosh подчёркивают: в СМИ часто говорят об ограничениях, а не о правилах, хотя каждое нововведение принимается в диалоге с сервисами и всегда учитывает интересы пользователей кикшеринга. Но запретительная риторика остаётся более востребованной.

В то же время сервисы кикшеринга заинтересованы в том, чтобы самокаты были удобны не только тем, кто на них ездит, но и всем остальным жителям городов. И в этом смысле наличие зон снижения скорости в местах интенсивного пешеходного трафика, зон запрета на центральных площадях и в парках отдыха выглядит вполне логичным, как и аккуратная парковка самокатов, отмечают представители сервисов кикшеринга.

«Это не противоречит логике бизнеса и не ведёт к финансовым потерям. Надо просто уйти от того, чтобы правила называть запретами — это эмоциональная окраска, которая не соответствует сути нововведений и совместной работы городов и сервисов», — прокомментировали в компании по аренде электросамокатов.

Долгосрочную перспективу развития СИМ в российских регионах определило Министерство транспорта РФ: в ноябре 2025 года оно разослало по регионам письмо, в котором подчеркнуло необходимость развития кикшеринга и его интеграции в транспортные системы городов.

«В понимании государства арендные электросамокаты — это однозначно не развлечение, а полезный городской транспорт. И развиваться он должен по общим транспортным механизмам — не на основе правил городского благо­устройства, а на основании ПОДД (проектов организации дорожного движения. — Ред.) и КСОДД (комплексной схемы организации дорожного движения. — Ред.). Ведь электросамокаты — это не уличный декор или малые архитектурные формы. Стандарт должен быть единым, чтобы житель Екатеринбурга, приехав в Казань, не ломал голову над тем, где припарковать самокат и можно ли ехать по определённой улице — так же, как и в случае с автомобилями, он должен ориентироваться на знаки, разметку и инфраструктуру единого формата», — резюмируют в Whoosh.

В департаменте дорог и благоустройства городской администрации напомнили, что в 2024 году в Правила благоустройства города Перми были внесены изменения, которые призваны упорядочить размещение СИМ и альтернативных транспортных средств. При этом городские власти сослались на многочисленные жалобы жителей на самокатчиков, нарушающих «эстетику городской среды» и «препятствующих свободному проходу пешеходов и проезду уборочной техники».

«Согласно новым требованиям, электросамокаты, велосипеды и электровелосипеды должны размещаться исключительно на специально оборудованных велосипедных парковках, расположенных вне центральной части города и на градостроительных улицах», — рассказали в городской администрации.

Иными словами, электросамокат или электровелосипед, оставленный не в специально отведённом месте, могут забрать на штрафстоянку. Чтобы вернуть своё имущество, нужно будет показать документы, подтверждающие, что вы — владелец, а затем оплатить расходы на эвакуацию и хранение.

В мэрии Перми подчёркивают: внесённые изменения «не запрещают деятельность кикшеринговых компаний на территории города, а лишь регулируют порядок размещения и перемещения СИМ на муниципальных территориях».

В то же время городские власти отметили, что «планов по дальнейшему развитию инфраструктуры для микромобильного транспорта в краткосрочной перспективе не предусмотрено».

