Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Пермские театральные деятели увековечат имя великой актрисы Марии Савиной
Проект Пермского отделения СТД России получил грант Президентского фонда культурных инициатив
Один из 12 проектов из Пермского края, получивших гранты второго конкурса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) 2026 года, посвящён 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации (СТД РФ) и связан с документальным театром.
История Союза театральных деятелей России берёт начало во второй половине XIX века. Она неразрывно связана с именем Марии Гавриловны Савиной — звезды Александринского театра, блиставшей в пьесах Гоголя и Тургенева. Она вошла в историю не только как великая актриса, но и как чуткий меценат. Мария Савина основала первое в стране «Убежище для престарелых артистов» — ныне Дом ветеранов сцены им. М.Г. Савиной в Санкт-Петербурге, действующий под патронатом СТД РФ. Была Мария Гавриловна и среди учредителей Всероссийского театрального общества: нынешний СТД РФ — его преемник.
Особую роль в судьбе актрисы сыграла Пермская губерния: в селе Сива она прожила пять лет со своим мужем Никитой Всеволожским и написала автобиографическую книгу «Горести и скитания». Ещё один важный факт её литературного наследия — многотомная переписка с писателем Иваном Тургеневым.
Сегодня, по мнению руководства Пермского СТД, на фоне богатой театральной жизни Прикамья (в крае действует более 30 профессиональных театров) имя и творческое наследие Савиной обделены вниманием.
«Проект «Кто такая Савина» — это попытка осознать творческое наследие актрисы благодаря приёмам современного формата документального театра. Реализация проекта пройдет в три этапа: творческая лаборатория для молодых драматургов и режиссёров, итогом которой станет спектакль-триптих на основе литературного наследия Марии Савиной, состоящий из трёх самостоятельных частей: аудиоспектакля, спектакля-автофикшн и спектакля-сторителлинга. Завершающим этапом проекта станет гастрольная поездка по Пермскому краю.
Сергей Баракин, заместитель председателя Пермского отделения СТД РФ, автор проекта:
— Мы надеемся создать многослойное представление о нашей героине и способствовать развитию современных форм документального театра в регионе, поддержать региональный патриотизм и гордость за выдающуюся театральную историю Пермского края.
В проектной команде — зарекомендовавшие себя в работе с локальной историей режиссёр Иван Кустов и драматург Елена Растянис, проектные менеджеры Наталья Журавлева и Мария Салихова, имеющие успешный опыт реализации культурных проектов.
Грантовая поддержка проекта Президентским фондом культурных инициатив составила 4,6 млн руб., общая сумма финансирования проекта — более 10 млн руб.
Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.