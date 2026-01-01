Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермские театральные деятели увековечат имя великой актрисы Марии Савиной Проект Пермского отделения СТД России получил грант Президентского фонда культурных инициатив

Фото: Пермское отделение СТД РФ

Один из 12 проектов из Пермского края, получивших гранты второго конкурса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) 2026 года, посвящён 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации (СТД РФ) и связан с документальным театром.

История Союза театральных деятелей России берёт начало во второй половине XIX века. Она неразрывно связана с именем Марии Гавриловны Савиной — звезды Александринского театра, блиставшей в пьесах Гоголя и Тургенева. Она вошла в историю не только как великая актриса, но и как чуткий меценат. Мария Савина основала первое в стране «Убежище для престарелых артистов» — ныне Дом ветеранов сцены им. М.Г. Савиной в Санкт-Петербурге, действующий под патронатом СТД РФ. Была Мария Гавриловна и среди учредителей Всероссийского театрального общества: нынешний СТД РФ — его преемник.

Особую роль в судьбе актрисы сыграла Пермская губерния: в селе Сива она прожила пять лет со своим мужем Никитой Всеволожским и написала автобиографическую книгу «Горести и скитания». Ещё один важный факт её литературного наследия — многотомная переписка с писателем Иваном Тургеневым.

Сегодня, по мнению руководства Пермского СТД, на фоне богатой театральной жизни Прикамья (в крае действует более 30 профессиональных театров) имя и творческое наследие Савиной обделены вниманием.

«Проект «Кто такая Савина» — это попытка осознать творческое наследие актрисы благодаря приёмам современного формата документального театра. Реализация проекта пройдет в три этапа: творческая лаборатория для молодых драматургов и режиссёров, итогом которой станет спектакль-триптих на основе литературного наследия Марии Савиной, состоящий из трёх самостоятельных частей: аудиоспектакля, спектакля-автофикшн и спектакля-сторителлинга. Завершающим этапом проекта станет гастрольная поездка по Пермскому краю.

Сергей Баракин, заместитель председателя Пермского отделения СТД РФ, автор проекта:

— Мы надеемся создать многослойное представление о нашей героине и способствовать развитию современных форм документального театра в регионе, поддержать региональный патриотизм и гордость за выдающуюся театральную историю Пермского края.

В проектной команде — зарекомендовавшие себя в работе с локальной историей режиссёр Иван Кустов и драматург Елена Растянис, проектные менеджеры Наталья Журавлева и Мария Салихова, имеющие успешный опыт реализации культурных проектов.

Грантовая поддержка проекта Президентским фондом культурных инициатив составила 4,6 млн руб., общая сумма финансирования проекта — более 10 млн руб.

