В водоёмах на севере Прикамья провели анализ проб воды Возбудитель туляремии не был обнаружен

Константин Долгановский

В апреле из открытых водоёмов и талой воды на севере Прикамья отобрали пробы и проверили их на содержание возбудителя туляремии. По информации краевого Роспотребнадзора, инфекция по результатам анализа не была обнаружена.

Эпизоотологические обследования с отбором и исследованием проб провели специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае. Мониторинг за возбудителем туляремии выполняется в плановом порядке мобильной лабораторией молекулярной диагностики на базе автошасси «КамАЗ».

На территории Красновишерского, Чердынского и Соликамского округов анализ проводился с использованием лабораторного модуля № 1 (прицеп), в Нытвенском округе — с использованием двух лабораторных модулей.

Ранее стало известно, что анализ проб родниковой воды на территории Перми в 2025 году показал её несоответствие санитарным нормам. Такая вода непригодна для питья и бытовых нужд.

