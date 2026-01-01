В Перми родниковая вода не соответствует санитарным нормам Специалисты Роспотребнадзора обнародовали итоги исследования

Константин Долгановский

Экологи и специалисты Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю опубликовали результаты годового мониторинга качества воды в десяти самых популярных родниках Перми. Проверки проводились на протяжении всего 2025 года и охватывали химические, органолептические, микробиологические и паразитологические показатели. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам исследования во всех родниках выявлены несоответствия требованиям СанПиН. В частности, регулярно фиксировались превышения по микробиологическим показателям: обнаружены колиформные бактерии и кишечная палочка (E.coli), что свидетельствует о загрязнении воды органическими веществами. В двух источниках найдены энтерококки — маркеры возможного фекального загрязнения. В то же время паразитологические исследования не выявили опасных для человека патогенов, способных вызвать инфекционные заболевания.

В своих рекомендациях специалисты отмечают, что родниковая вода в Перми нестабильна по качеству. Зоны питания родников подвержены влиянию как природных, так и техногенных факторов, поскольку родники не являются надёжным источником питьевой воды. Поэтому не рекомендуется использовать такую воду для бытовых нужд: мытья рук, посуды, овощей и фруктов.

Жителям советуют относиться к родниковой воде с осторожностью и отдавать предпочтение проверенным источникам водоснабжения.

