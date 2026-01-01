Эксперты рассказали о росте скрытой безработицы в Пермском крае Сотрудников переводят на неполный рабочий день или неполную неделю

В Пермском крае нет выраженного тренда на рост числа работников, планируемых к увольнению, однако в регионе уже достаточное время накапливается эффект скрытой безработицы. Об этом «Новому компаньону» рассказала старший преподаватель кафедры экономики и финансов ПНИПУ Юлия Стародумова.

«Работодатели меняют тактику, и вместо увольнения персонала они урезают рабочие часы и перестают нанимать новых сотрудников. Главный парадокс 2026 года в том, что сейчас у нас статистически безработица рекордно низкая, так как в сложный период импортозамещения (2022-2024 годы) был невероятный кадровый голод. Поэтому сейчас и нет такого большого числа увольнений, а предприятия делают ставку на частичную занятость», — пояснила Стародумова.

Экономист отметила, что на начало 2026 года Пермский край был в лидерах среди российских регионов по доле работников, которых перевели на неполный день или неполную неделю — это примерно 20% сотрудников крупных организаций. Особенно тенденция выражена на предприятиях обрабатывающей промышленности и в тех отраслях, которые зависят от госзаказов.

Основатель консалтингового агентства Sold Out Ольга Захарова, которая работает с малым и средним бизнесом, также обратила внимание на «переход к более осторожной кадровой политике».

«Работники сейчас соглашаются на меньшие зарплаты, чем были два года назад, за тот же функционал. Люди работают на удержание, а не на рост прибыли», — отметила эксперт.

Ситуацию «Новому компаньону» прокомментировали в Министерстве труда и социального развития Пермского края. В ведомстве заявили, что предпосылок роста социальной напряжённости в связи с изменением режима занятости в отдельных организациях в Пермском крае не зафиксировано.

В министерстве отметили, что в настоящее время численность работников, по которым поступили сведения от работодателя о сокращении, не превышает 0,2% от общей численности занятых в Пермском крае. При этом на портале «Работа России» зарегистрировано более 20 тыс. свободных вакансий.

«Большая часть заявленных изменений обусловлена штатными преобразованиями внутри организаций с сохранением занятости работников в этих организациях, так как кадровый спрос на них сохраняется», — добавили в минсоце Прикамья.

