Максим Артамонов Не по собственному желанию Как рынок труда реагирует на охлаждение экономики

Фото: Сгенерировано с помощью сервиса GAMMA

С середины прошлого года в российских регионах наблюдается стабильный рост числа работников, подлежащих увольнению. За последние 10 месяцев их количество выросло на 43%. Эксперты отмечают, что Пермский край эта тенденция пока не сильно коснулась. При этом работодатели меняют тактику и вместо увольнения персонала урезают рабочие часы и перестают нанимать новых сотрудников.

Попали под сокращение

По данным Росстата, к 1 апреля 2026 года в России насчитывалось 105 147 работников, попавших под сокращение штата. По сравнению с июнем 2025 года, когда этот показатель составлял 73 572 человека, количество сотрудников, запланированных к увольнению, увеличилось на 43%. Наиболее уязвимыми оказались работники в сферах финансового управления, налогообложения, здравоохранения, государственного и местного управления.

Данные официальной статистики за четвёртый квартал 2025 года показывают 59%-ный рост числа сокращённых сотрудников по сравнению с предыдущим годом. Всего организации (за исключением малых и средних) уволили 32 600 человек против 20 500 в четвёртом квартале 2024 года.

Согласно исследованию SuperJob, оптимизация персонала затронула 13% российских организаций. В феврале массовые сокращения проводились лишь в 2% компаний, так как в первом квартале работодатели предпочитали удерживать сотрудников из-за дефицита кадров. Вместо увольнений чаще применялись неполный рабочий день или неполная рабочая неделя.

К середине апреля число работников с неполным днём или неполной рабочей неделей в России достигло 82 394 человек. В то же время число сотрудников в простое почти не изменилось, составив 40 010 человек. Наиболее часто в простое оказывались работники дошкольного образования, больниц и сферы птицеводства.

Отметим, тенденция перевода работников на неполную занятость сформировалась ещё в 2024—2025 годах, и сейчас снизить издержки без реальных увольнений становится сложнее. В целом общее число работников на неполной занятости и в простое за 2025 год выросло на 14,3%.

Платформенная занятость

Как сообщили «Новому компаньону» в Министерстве труда и социального развития Пермского края, предпосылки роста социальной напряжённости в связи с изменением режима занятости в отдельных организациях в Пермском крае не зафиксированы.

В ведомстве отметили, что в настоящее время численность работников, по которым поступили сведения от работодателя о сокращении, не превышает 0,2% от общей численности занятых в Пермском крае. При этом на портале «Работа России» зарегистрировано более 20 тыс. свободных вакансий.

«Большая часть заявленных изменений обусловлена штатными преобразованиями внутри организаций с сохранением занятости работников в этих организациях, так как кадровый спрос на них сохраняется», — добавили в минсоце Прикамья.

Отметим, что опрос российских работодателей, проведённый порталом SuperJob в марте 2026 года, показал, что массовые сокращения планируются только в 2% компаний. Доля предприятий, где идут или скоро пройдут небольшие сокращения, за месяц возросла: оптимизация численности персонала проводится в 18% организаций (+5 п. п. к февралю 2026-го) и планируется ещё в 5% компаний (+2 п. п.).

По данным Росстата, уровень безработицы в феврале этого года составил 2,1%. В то же время вакансий стало меньше — это означает, что взамен работников, ушедших по собственному желанию, стали реже нанимать новых.

«Стабилизатором настроений сегодня выступает платформенная занятость. Несмотря на изменение баланса спроса и предложения на рынке труда, соискатели в целом чувствуют себя достаточно уверенно: число согласных на неофициальное трудоустройство низкое, готовность к снижению зарплатных ожиданий незначительная, готовность к релокации среди мужчин ниже (а именно среди представителей сильного пола традиционно больше готовых к переезду ради работы). Наличие альтернативных форм заработка, пусть и неквалифицированных, снижает страх перед потерей основного места работы», — рассказали в SuperJob.ru.

В исследовании портала отмечается увеличение числа вакансий на подработку, совместительство, неполную занятость (+11% за год). Во многом это следствие активного распространения платформенной занятости в сферах без серьёзных входных требований к кандидатам.

Скрытая безработица

По словам старшего преподавателя кафедры экономики и финансов ПНИПУ Юлии Стародумовой, в Пермском крае нет выраженного общероссийского тренда на рост числа работников, планируемых к увольнению.

«Уже достаточное время у нас накапливается эффект скрытой безработицы. Что это означает? То есть работодатели меняют тактику, и вместо увольнения персонала они урезают рабочие часы и перестают нанимать новых сотрудников. Главный парадокс 2026 года в том, что сейчас у нас статистически безработица рекордно низкая, так как в сложный период импортозамещения (2022—2024 годы) был невероятный кадровый голод. Прикамье, как крупный промышленный центр, помнит это и не хочет терять работников. Поэтому сейчас, можно сказать, режим «на паузе» и нет такого большого числа увольнений, а предприятия делают ставку на частичную занятость», — пояснила Стародумова.

Экономист отметила, что на начало 2026 года Пермский край был в лидерах среди российских регионов по той доле работников, которых перевели на неполный день или неполную неделю — это примерно 20% сотрудников крупных организаций.

Собеседница «Нового компаньона» обратила внимание, что в Пермском крае это особенно выражено в обрабатывающей промышленности и в тех отраслях, которые зависят от госзаказов.

«У нас нет такой большой доли финансового и банковского сектора, как в Москве и Санкт-Петербурге. Именно в этих секторах экономики и происходит массовое число сокращений. В Перми же в основном промышленный сектор, который, памятуя о кадровом голоде 2022—2024 годов, не стремится освобождать своих сотрудников, а пытается их удержать за счёт перевода на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю», — подчеркнула экономист.

Не до жиру

Основатель консалтингового агентства Sold Out Ольга Захарова, которая работает с малым и средним бизнесом, обратила внимание, что за последнее время в Перми значительно выросло количество объявлений об аренде площадей, что связано с закрытием разных видов бизнеса, в том числе в сфере общепита.

Она отметила, что в первом квартале этого года по сравнению с прошлым годом их количество сократилось достаточно резко. В связи с этим освобождается много кадров, а конкуренция за хорошую должность стала выше.

«Я очень много работаю с застройщиками и строительными компаниями. В прошлом году они не стали делать плановые расширения штата, а пытаются оптимизировать его, потому что у самих не хватает клиентской базы и покупательной способности. В этом году они испытывают сложность в увеличении продаж. Поэтому сейчас стратегия у многих компаний не на рост прибыли, а на удержание текущих объёмов продаж. В связи с этим происходит недонабор. Также заметно, что предприниматели начинают менять мотивацию: от KPI и от результата, а не от фиксированных окладов, потому что хотят разделить «боль бизнеса» со своими сотрудниками. Последние на это соглашаются», — рассказала эксперт.

Что касается трендов, то Ольга Захарова обратила внимание на «переход к более осторожной кадровой политике», когда «работодатели становятся более избирательными в найме».

«Сейчас я вижу, что работники уже соглашаются на меньшие зарплаты, чем это было два года назад, за тот же функционал. Роста зарплат нет. Люди адаптируются, ищут спокойное и стабильное место, работают на удержание, а не на рост прибыли, как и работодатели», — отметила эксперт.

По мнению основателя консалтингового агентства Sold Out, работникам сейчас нужно инвестировать в себя — в обучение и переобучение, потому что «люди, которые больше умеют и более квалифицированы, будут более востребованы на рынке». Работодателям же важно создавать более гибкие условия труда, делать гибридный график, мотивировать сотрудников, которые делают много, достойной зарплатой, и поддерживать корпоративную культуру, чтобы отношения сотрудников и работодателей были прозрачнее.

