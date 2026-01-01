Пермь оказалась среди лидеров по числу новых проектов строек в апреле За месяц в городе запустили продажи в пяти ЖК

Константин Долгановский

Пермь оказалась среди российских городов-лидеров по числу новых проектов строек в апреле, запущенных в открытую продажу. По данным платформы Bnmap.pro, за месяц в столице Прикамья открылись продажи объектов в четырёх проектах.

На территории города за апрель 2026 года на реализацию были выставлены 0,5 тыс. лотов в семи корпусах. Их общая площадь составила 27,2 тыс. кв. м.

Также среди лидеров оказались Ярославль — четыре проекта, 10 корпусов, 1,9 тыс. лотов, 99,2 тыс. кв. м и Уфа — четыре проекта, шесть корпусов, 1,7 тыс. лотов, 72,5 тыс. кв. м. Наибольшее количество проектов оказалось в Башкортостане — пять проектов, 0,3 тыс. лотов в пяти корпусах площадью 13,5 тыс. кв. м.

В целом за месяц зафиксировано 55 новых проектов в 84 корпусах в открытой продаже. Количество лотов превысило 14 тыс., их общая площадь составила 697,4 тыс. кв. м. Среди городов с большим количеством запуска проектов оказались также Москва (три корпуса. 0,1 тыс. лотов, 25,4 тыс. кв. м), Ленинградская область (четыре корпуса, 0,4 тыс. лотов, 21,7 тыс. кв. м), Крым (10 корпусов, 1,2 тыс. лотов, 55,5 тыс. кв. м) и Самара (четыре корпуса, 0,4 тыс. лотов, 21,6 тыс. кв. м), где в апреле в продажу было запущено по три новых проекта.

При этом в апреле 2025 года топ был сформирован другими локациями. В частности, в Санкт-Петербурге на открытую продажу вышли семь проектов с 17-ю корпусами, в Екатеринбурге — пять проектов с шестью корпусами, в Москве — шесть корпусов в четырёх проектах.

Ранее «Новый компаньон» писал, что объём предложения на рынке первичной недвижимости Перми в I квартале 2026 года снизился на 0,2%, до 549 тыс. кв. м жилья, что эквивалентно около 10,1 тыс. квартир. Средний метраж составил 52,3 кв. м. Средняя цена квадратного метра в начале апреля составила 175,8 тыс. руб. (+2,3% к январю).

