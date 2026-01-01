Средняя стоимость новой квартиры в Перми достигла 9,2 млн рублей Предложение снизилось

Константин Долгановский

По данным «Объектив.РФ», объём предложения на рынке первичной недвижимости Перми в I квартале 2026 года немного снизился. На начало апреля застройщики предлагают более 549 тыс. кв. м жилья, что эквивалентно около 10,1 тыс. квартир. Динамика предложения составила -0,2%.

Анализ структуры предложения по типу квартир показывает, что девелоперы Перми ориентируются на компактные форматы. Средний метраж продаваемой квартиры в апреле 2026 года составляет примерно 52,3 кв. м.

Наибольшую долю на рынке занимают двухкомнатные квартиры — 38% (3886 лотов). Однокомнатные квартиры следуют с долей 37% (3734 лота). Студии составляют 15% (1432 лота), трёхкомнатные — 10% (1067 лотов), а квартиры с четырьмя и более комнатами — всего 48 лотов.

Аналитики считают, что такая структура предложения отражает не столько предпочтения покупателей, сколько реакцию рынка на регуляторные ограничения, касающиеся семейной ипотеки, размер которой не должен превышать 6 млн руб.

Директор аналитического центра «КД-Консалтинг» и эксперт «Объектив.РФ» в Перми Алексей Скоробогач отмечает: «Рынок первичной недвижимости не позволяет резко увеличить предложение. Строительство большого количества домов требует длительного подготовительного периода. Застройщики могут временно скрывать часть квартир, но это лишь способ искусственного регулирования предложения. Спрос же более подвижен и зависит от множества факторов. Среди них — ужесточение условий по семейной ипотеке, что снижает интерес к покупке. Однако продажи поддерживаются за счёт рыночных ипотечных программ, а снижение ключевой ставки должно продолжить стимулировать спрос».

Средняя цена квадратного метра в новостройках Перми в начале апреля 2026 года практически не изменилась по сравнению с январём. Она составила 175,8 тыс. руб., что на 2,3% выше, чем в начале года. Средняя стоимость квартиры на рынке первичного жилья Перми достигла 9,2 млн руб.

