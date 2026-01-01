Отменённый из удара БПЛА субботник проведут в Перми 7 мая

В Индустриальном районе Перми 7 мая с 15:00 до 17:00 состоится Флагманский субботник на Андроновском пруду, об этом сообщили организаторы. Акция приурочена к всероссийским проектам «Вода России» и «Зеленое Прикамье».

Необходимым инвентарём всех участников обещают обеспечить на месте.

Напомним, субботник на Андроновских прудах должен был состояться 30 апреля, однако акцию отменили на фоне прилёта беспилотника на местный промышленный объект.

