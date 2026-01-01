Экологическую акцию в Перми перенесли из-за дронов

Субботник на Андроновских прудах в Индустриальном районе Перми, который должен был состояться 30 апреля, перенесли. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов Пермского края. Отмена акции случилась на фоне прилёта беспилотника на местный промышленный объект.

Изначально субботник был запланирован на 14:00 30 апреля. Его участники должны были прибрать береговую линию, отчистить её от сухих веток и бытового мусора.

Власти обещают, что новая дата и время проведения экоакции будут объявлены в ближайшее время.

