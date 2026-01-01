Археологи продолжат работы на месте старого зоопарка Перми С наступлением хорошей погоды начнутся подготовительные работы

Алёна Бронникова

На месте старого зоопарка в Перми по ул. Монастырской продолжатся археологические работы. Как рассказал руководитель НИЦ «Камская археологическая экспедиция» ПГНИУ Михаил Перескоков, всё идёт, как было запланировано.

«Главное, что всё идёт по плану. Мы продолжим нашу работу. Граница нами северная найдена, только северная, другие — нет. Соответственно, ещё проверим. Мы нашли фундамент забора старого кладбища. Поняли, как выглядит погребение, какая сохранность, какая глубина балластных напластований. Это такие больше технические моменты, но они нам позволяют понять дальнейшую работу — как всё построить, чтобы сохранить кладбище», — рассказал он.

На данный момент с территории был вывезен строительный мусор после разборки зданий. При проведении работ ничего не пострадало — фундаменты исторических сооружений и бассейн для водоплавающих птиц находятся на месте, разрушений нет. По словам Михаила Перескокова, работа только начинается. После того как установится погода, запланированы подготовительные работы, после чего специалисты начнут непосредственно заниматься объектом.

Ранее «Новый компаньон» писал, что на территории Архиерейского квартала в Перми, включая территорию бывшего зоопарка, создадут новое музейное пространство. Планируется, что оно станет отправной точкой для прогулок по ул. Монастырской, которая станет «музейной улицей», сформирует так называемую «музейную милю».

