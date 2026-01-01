К делу об изъятии земельного участка у пермского цирка привлекли Минкульт РФ Судебное заседание назначено на 21 мая

Фото: пресс-служба администрации Перми

Арбитражный суд Пермского края привлёк в качестве третьих лиц Минкульт и Росимущество РФ к делу об изъятии земельного участка у цирка в Перми. Согласно определению от 27 апреля, опубликованному в картотеке арбитражных дел, предварительное слушание по данному разбирательству перенесено на 21 мая.

Напомним, с иском к Росгосцирку об изъятии участка на ул. Уральской (площадью 500 кв. м) департамент дорог и благоустройства администрации Перми обратился в феврале. Здесь запланировано строительство проезда, который соединит улицы Уральскую и Степана Разина.

Размер возмещения за изымаемый земельный участок составляет 1,4 млн руб. Сумма определена как разница между рыночной стоимостью права постоянного пользования исходного участка по ул. Уральской, 112, площадью 23,5 тыс. кв. м, и рыночной стоимостью сохраняющегося права постоянного пользования участка площадью 23 тыс. кв. м после раздела и образования нового, площадью 500 кв. м. Первым на документ обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

