Мэрия Перми изымает земельный участок у цирка Объект необходим для строительства проезда Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Департамент дорог и благоустройства администрации Перми направил в арбитражный суд Прикамья иск к ФКП «Российская государственная цирковая компания». Согласно информации, опубликованной в картотеке суда, иск связан с изъятием земельного участка для муниципальных нужд. Рассмотрение заявления назначено на 27 апреля.

Подробности о спортном объекте в документе не раскрываются. В мэрии изданию «Коммерсантъ-Прикамье» сообщили, что речь идёт об участке от ул. Уральской до ул. Степана Разина. Изъятие необходимо для строительства проезда, который будет соединять эти улицы и проходить вдоль территории школы на ул. Уральской, 110.

Как писал ранее «Новый компаньон», в августе государственная историко-культурная экспертиза выдала акт на документацию по обеспечению сохранности достопримечательного места «Городские Горки» в Перми в рамках выполнения проектно-изыскательских работ по строительству проезда у цирка. Его длина составит 137,28 м, в конце проезжей части тупиковой улицы будет предусмотрена разворотная площадка. До начала основных работ планируется снести кафе по ул. Уральской, 110а, железобетонные столбы и фундамент ограждения вдоль цирка.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.