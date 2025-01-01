Алёна Бронникова Проект нового проезда у цирка в Перми одобрен историко-культурной экспертизой Новая дорога соединит улицы Уральскую и Степана Разина Поделиться Твитнуть

Фото: проектная документация / Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Проектная документация по обеспечению сохранности достопримечательного места «Городские Горки» в Перми в рамках выполнения проектно-изыскательских работ по строительству проезда у цирка прошла государственную историко-культурную экспертизу. Документ размещён на сайте краевой инспекции по охране ОКН.

Новая дорога будет проходить вдоль территории реконструируемого под школу здания на ул. Уральской, 110 и соединять улицы Уральскую и Степана Разина. Вдоль всей проектируемой улицы будет установлено наружное освещение и видеонаблюдение. Строительство предусмотрено одним этапом.

Фото: проектная документация / Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Длина проезда составит 137,28 м, в конце проезжей части тупиковой улицы предусмотрена разворотная площадка. Максимально допустимая скорость предполагается 20 км/ч. До начала основных работ с места проектирования объекта будут демонтированы здание кафе на Уральской, 110а, железобетонные столбы и фундамент ограждения вдоль цирка. Помимо новой дороги, проектом предусмотрено устройство тротуара, высадка газона и живой изгороди из кизильника, установка скамеек, урн и кашпо с саженцами деревьев.

«Проектируемый проезд необходим в рамках развития территории, его необходимость продиктована функциональной потребностью. Проезд целесообразно вписан в сложившуюся планировочную структуру с учётом ландшафта и существующей застройки. Так как объект линейный и не превышает существующий рельеф, а элементы освещения приняты ниже окружающих зданий, объект в целом не влияет на восприятие сложившейся застройки достопримечательного места», — сообщается в документе.

Отмечается, что проектируемые работы не оказывают влияние на исторически ценное функциональное назначение и зонирование территории достопримечательного места.

О планах по строительству проезда сообщалось в 2023 году, для этого было принято решение об изъятии участков рядом с цирком. Для выполнения проектно-изыскательских работ был заключён контракт с ивановской компанией ООО «Так проект» за 2,39 млн руб.

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