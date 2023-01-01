Алёна Бронникова Проект строительства нового проезда у цирка в Перми подготовят к 2024 году Дорога соединит улицы Уральскую и Степана Разина Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

МКУ «Пермблагоустройство» ищет подрядчика на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству проезда на участке от ул. Уральской до ул. Степана Разина, который пролегает вдоль территории по ул. Уральской, 110. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 2,39 млн руб. Источник финансирования — бюджет Перми.

Заявки на участие в закупке принимаются до 16 ноября. Победителя определит комиссия 20 ноября.

Согласно техзаданию, предоставить проект с учётом получения положительного заключения государственной экспертизы необходимо до 29 ноября 2024 года. Работы состоят из нескольких этапов: инженерные изыскания, проектная документация, землеустроительные работы, разработка цифровой информационной модели (BIM), госэкспертиза и экспертиза достоверности определения сметной стоимости. График выполнения должен быть предоставлен заказчику не позднее 14 января.

Проектируемый проезд является улицей местного значения в зоне жилой застройки, аналогом третьей категории дорог общего пользования. Его ориентировочная протяжённость 140 м. При разработке проекта подрядчик должен предусмотреть создание комфортных и безопасных условий для всех участников движения, соблюдение требований по озеленению и водоотведению, размещение остановочных пунктов с учётом нормативов, наружное освещение и пр.

О строительстве дороги, которая соединит улицы Степана Разина и Уральскую, сообщалось в августе. Власти Перми приняли решение изъять землю рядом с цирком для реализации этого проекта.





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