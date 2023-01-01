Алёна Бронникова Для строительства дороги в Мотовилихе власти Перми изымут земли рядом с Цирком На участке расположены объекты недвижимости Поделиться Твитнуть

Администрация Перми планирует изъять земельный участок рядом с Цирком в Мотовилихинском районе для муниципальных нужд. Соответствующее сообщение появилось в официальном бюллетене от 8 августа.

Территорию рядом с Цирком хотят передать под строительство новой автомобильной дороги местного значения, которая соединит ул. Степана Разина с ул. Уральской. Документ опубликован для того, чтобы правообладатели недвижимого имущества, которое находится на данном участке и подлежит изъятию, могли подать заявление на компенсацию.

Согласно указанной информации, на участке площадью 320 кв. м находятся три недвижимых объекта – это овощные ямы № 14, 29 и 41 по адресу: ул. Уральская, 110а. По данным публичной кадастровой карты, землю разрешено использовать для коллективных овощехранилищ, его кадастровая стоимость составляет почти 363 тыс. руб.

С проектом межевания территории можно будет ознакомиться в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, который является уполномоченным органом по выявлению собственников участков. Документы принимаются до 9 октября 2023 года включительно.

Ранее власти Пермского края опубликовали распоряжение об изъятии пяти земельных участков в столице региона для реконструкции ш. Космонавтов в Перми от ул. Свиязева до моста через Мулянку. Работы включают в себя строительство двухуровневой транспортной развязки на пересечении с улицами Промышленной и Оверятской.

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