На севере Пермского края проводили в последний путь участника СВО Сергея Шишигина похоронили в Красновишерске Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Красновишерского округа

Сегодня, 4 мая, в Красновишерске простились с погибшим в ходе специальной военной операции на территории Украины Сергеем Шишигиным. Об этом местная администрация сообщила на официальной странице в соцсетях.

Местные власти отметили, что военнослужащий погиб при выполнении задач СВО, однако подробности не уточнили.

Сергея Шишигина похоронили с воинскими почестями на кладбище Красновишерска.

В администрации выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее «Новый компаньон» писал о гибели другого участника СВО из Прикамья — Алексея Чернопазоа. Обстоятельства его смерти местные власти не уточнили. Похороны военнослужащего состоятся 5 мая.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.