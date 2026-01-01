В Прикамье простятся с участником СВО Алексеем Чернопазовым Его похоронят в Нытвенском округе

Фото: администрация Нытвенского округа

Во время специальной военной операции на территории Украины погиб житель Пермского края Алексей Чернопазов. Об этом сообщается на официальной странице администрации Нытвенского муниципального округа в соцсетях.

Обстоятельства гибели военнослужащего не уточняются. Похороны состоятся 5 мая.

Церемония прощания с гвардии матросом Алексеем Чернопазовым начнётся в Доме досуга (здание школы) в д. Заполье (ул. Школьная, 6) в 9:00. Гражданская панихида запланирована на 10:00.

Местные власти выразили соболезнования родным и близким погибшего.

