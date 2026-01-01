На пожаре в первомайские выходные в Пермском крае погиба женщина Следком устанавливает обстоятельства происшествия

Константин Долгановский

В первомайские выходные на пожаре в жилом доме на территории Пермского края погибла женщина. Возгорание произошло 3 мая в квартире на б. Приморском в Чайковском. Об этом сообщает пресс-служба краевого СКР.

«В городе Чайковский после сообщения о пожаре в квартире на Приморском бульваре сотрудниками МЧС обнаружено тело женщины 1978 года рождения. По предварительной информации, причиной возгорания могло стать нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования», — рассказали в ведомстве.

По факту происшествия организована процессуальная проверка. Следователи осмотрели место пожара и назначили необходимые судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки на территории Пермского края было ликвидировано 26 пожаров, восемь из которых произошли в Перми, ещё по два — в Березниках, Лысьве и Пермском муниципальном округе.

