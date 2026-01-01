За 3 мая в Пермском крае потушили 26 пожаров

Константин Долгановский

За минувшие сутки, 3 мая 2026 года, на территории Пермского края было ликвидировано 26 возгораний. Из них: восемь пожаров произошли в Перми, по два — в Березниках, Лысьве и Пермском муниципальном округе, а по одному пожару зафиксировано в Кизеле, Краснокамске, Осинах, Юсьве, Очёре, Чайковском, Губахе, Чернушке, Ильинском, Нытве, Гайнах и Верещагине. Погибших нет, однако есть пострадавшие, сообщает газета «Пятница» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Для предотвращения новых пожаров 3 мая на территории Пермского края 198 профилактических групп, в составе 448 человек, провели 1 963 обхода жилых зон, 3 314 человек получили инструкции по пожарной безопасности, было распространено 2 728 информационных листовок.

