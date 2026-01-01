Убыток Соликамского магниевого завода в первом квартале составил 90 млн рублей

Константин Долгановский

ОАО «Соликамский магниевый завод» опубликовало бухгалтерскую отчётность о финансовых результатах предприятия по итогам первого квартала 2026 года. Выручка СМЗ составила 1,9 млрд руб. (для сравнения: за тот же период 2025 года она достигала 2,7 млрд руб.). Чистый убыток завода при этом сократился: с 353,7 до 90 млн руб.

Основные финансовые показатели за отчётный период снижались по сравнению с предшествующими периодами, прокомментировали цифры в СМЗ. В бухгалтерской отчётности отражены отрицательные денежные потоки от операционной деятельности, однако Общество в обозримом будущем прекращение деятельности не планирует.

Для повышения доходности ОАО в 2026 году начнёт строительство комплекса по производству редкоземельных металлов и получения новых продуктов более глубокой переработки, что, по мнению руководства, приведёт к улучшению финансового результата в будущем. Целевой год запуска проекта — 2028-й.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в 2025 году ОАО «Соликамский магниевый завод» получило чистый убыток в размере 3,2 млрд руб.

