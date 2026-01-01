«Соликамский магниевый завод» нарастил убытки до 3,2 млрд рублей Негативное воздействие оказал перенос сроков массового выпуска гражданских самолётов в РФ Поделиться Твитнуть

Как стало известно «Новому компаньону», в 2025 году ОАО «Соликамский магниевый завод» получило чистый убыток в размере 3,2 млрд руб. (год назад он был равен 1,14 млрд руб.). Выручка компании составила 9,44 млрд руб., тогда как в 2024 году она была равна 11,21 млрд руб., а в 2023-м — 12,41 млрд руб.

Кроме того, в годовой отчетности ОАО отмечается, что активы компании по итогам 2025 года уменьшились до 9,12 млрд руб. по сравнению с 10,06 млрд годом ранее и 11,08 млрд в 2023 году. Внеоборотные активы СМЗ находятся на уровне 4,76 млрд руб. Оборотные активы снизились до 4,39 млрд руб. Капитал и резервы уменьшились до 3,93 млрд руб. (в 2024 году они составляли 7,14 млрд руб.).

Долгосрочные обязательства СМЗ увеличились до 2,81 млрд руб. (год назад они равнялись 431,41 млн руб.). Краткосрочные обязательства равны 2,41 млрд руб. (чуть меньше аналогичного показателя в 2024 году — 2,49 млрд руб.).

Операционный денежный поток СМЗ в 2025 году составил -2,53 млрд руб. (в 2024-м было -1,79 млрд руб.). Сальдо денежных потоков от финансовых операций равно 2,53 млрд руб. (год назад было -54,56 млн руб.).

В СМЗ отмечают, что ухудшение финансовых показателей связано с резким снижением мировых и, соответственно, российских цен на магниевую и титановую продукцию, а также с ростом себестоимости производства. Введение санкций против России привело к потере клиентов в этих странах по большинству позиций. Значительное негативное воздействие на рынки губчатого титана, пентаоксиодов ниобия и тантала в РФ оказал и перенос сроков массового выпуска самолётов гражданской авиации в России.

Соликамский магниевый завод (ОАО «СМЗ», перешло под контроль государства в 2023 году) — металлургическое предприятие, специализирующееся на производстве магния и редких металлов. Расположен в Соликамске Пермского края. На долю СМЗ приходится производство 100% соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала в России, более 60% товарного магния и 4-5% губчатого титана в стране. Генеральный директор — Руслан Димухамедов.

