Обслуживание трамвайных маршрутов Перми оценили в 387 млн рублей Оказание услуг предусмотрено в течение трёх месяцев

Константин Долгановский

Стоимость обслуживания всех девяти трамвайных маршрутов Перми оценили в 387,2 млн руб. Согласно данным портала госзакупок, заявки на участие принимаются до 18 мая, победителя определят 20 мая.

Заказчиком выступает МКУ «Гортранс». Финансирование перевозок запланировано из краевого и муниципального бюджетов. Оказание услуг проектом контракта предусмотрено в течение трёх месяцев: с сентября по ноябрь. Срок окончания исполнения контракта — 31 декабря 2026 года.

У исполнителя должны быть в наличии транспортные средства, соответствующие требованиям маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом. Трамваи должны иметь кондиционеры, системы видеонаблюдения, спутниковой навигации и автоматизированного контроля оплаты проезда.

В перечень маршрутов входят № 2 «Ст. Осенцы—Стахановское кольцо», № 3 «Ст. Пермь II—ОАО «Красный Октябрь», № 4 «Ст. Пермь II—М/р Висим», № 5 «Ст. Пермь II—Ст. Бахаревка», № 6 «Разгуляй—ОАО «Велта», № 7 «Ст. Пермь II—ОАО «Вагоноремонтный завод», № 8 «АО «Инкар»—М/р Висим», № 11 «Ст. Пермь II—М/р Висим» и № 12 «Школа № 107—Пермская ярмарка».

Работу трамвайных маршрутов в Перми обеспечивает МУП «Пермгорэлектротранс». Последний раз «Гортранс» заключил контракт с предприятием на 891 млн руб. для обеспечения перевозок с февраля по август 2026 года включительно.

