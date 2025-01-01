Подведены итоги аукциона на обслуживание трамвайных маршрутов в Перми Контракт заключён на полгода Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

МКУ «Гортранс» заключило новый контракт на обслуживание трамвайных маршрутов в Перми на период с февраля по август 2026 года. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

По окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе была подана только одна заявка, которая была признана соответствующей требованиям. Единственным участником стало МУП «Пермгорэлектротранс», которое в данный момент обслуживает трамваи в городе. Стоимость контракта составила 891,2 млн руб.

Финансирование запланировано из краевого и муниципального бюджетов. Срок окончания исполнения контракта — 31 октября 2026 года.

Ранее в Перми прошла обкатка трамвайных путей на участке ул. Крисанова от пересечения улиц Пушкина и Борчанинова до остановки «Ул. Крылова». После завершения тестовых поездок на ул. Карпинского планируется полноценное открытие трамвайного сообщения между центром города и Индустриальным районом.

