В Перми стартовала обкатка трамвайных путей на улице Крисанова Устанавливаются новые остановочные павильоны

Тестовые поездки трамваев начались на участке от пересечения улиц Пушкина и Борчанинова до остановки «Улица Крылова», которая находится рядом с ш. Космонавтов. Об этом сообщили в краевом минтрансе.

Обкатка займет два дня. Эксперты сначала протестируют один отрезок пути, а затем переключатся на следующий.

В то же время на смежном участке работает вагон-лаборатория. Здесь специалисты анализируют состояние контактной сети, проверяют ее натяжение и следят за траекторией движения.

На ул. Пушкина дорожники уже закончили подготовку и укладку асфальта в районе трамвайной остановки «Данилиха». Сегодня доставлены новые остановочные павильоны, которые сейчас устанавливают.

После завершения тестовых поездок на ул. Карпинского планируется полноценное открытие трамвайного сообщения между центром Перми и Индустриальным районом.

