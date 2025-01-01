В Перми стартовала обкатка трамвайных путей на улице Крисанова
Устанавливаются новые остановочные павильоны
Тестовые поездки трамваев начались на участке от пересечения улиц Пушкина и Борчанинова до остановки «Улица Крылова», которая находится рядом с ш. Космонавтов. Об этом сообщили в краевом минтрансе.
Обкатка займет два дня. Эксперты сначала протестируют один отрезок пути, а затем переключатся на следующий.
В то же время на смежном участке работает вагон-лаборатория. Здесь специалисты анализируют состояние контактной сети, проверяют ее натяжение и следят за траекторией движения.
На ул. Пушкина дорожники уже закончили подготовку и укладку асфальта в районе трамвайной остановки «Данилиха». Сегодня доставлены новые остановочные павильоны, которые сейчас устанавливают.
После завершения тестовых поездок на ул. Карпинского планируется полноценное открытие трамвайного сообщения между центром Перми и Индустриальным районом.
