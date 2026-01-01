У Данилихи в Перми планируют построить модульную лыжную базу Площадь составит около 100 квадратных метров

У долины реки Данилихи в Свердловском районе Перми планируют построить модульную лыжную базу. Место размещения объекта рассматривается в м/р Крохалева, на ул. Уфимской.

Согласно документу, имеющемуся в распоряжении «Нового компаньона», ориентировочная площадь базы составит не менее 100 кв. м. Для реализации проекта в течение двух лет будет подготовлен проект планировки территории, который охватит участок Серебрянского парка за жилыми домами № 24 и 26 на ул. Уфимской, площадью 1,9 га.

Ранее в Перми обсуждался также проект организации горнолыжного спуска для детей в м/р Крохалева, на территории Серебрянского парка. Реализация инициативы рассматривается в районе реки Данилихи, где ранее был благоустроен участок по проекту «Зелёного кольца». Создание объекта запланировано на спуске возле дома по ул. Уфимской, 26.

