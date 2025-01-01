В Перми представили план создания детского горнолыжного спуска у Данилихи Склон планируют обустроить в микрорайоне Крохалева Поделиться Твитнуть

В Перми обсудили проект создания горнолыжного спуска для детей в м/р Крохалева, на территории Серебрянского парка. Как сообщает пресс-служба администрации Свердловского района, планы обсуждались в рамках выездного совещания по развитию зимних видов спорта.

«Председатель ТОС «Яблочкова» Антон Глухов представил план создания детского горнолыжного спуска. Инициатива реализуется в районе реки Данилиха, где ранее был благоустроен участок по проекту «Зелёного кольца», в рамках которого появились благоустроенные дорожки, лавочки, освещение, спортивная и детская площадки», — отметили в мэрии.

Инициатива по обустройству горнолыжного склона и созданию новой спортивной локации в Перми принадлежит ТОС. Возможность их размещения глава города Эдуард Соснин обсуждал с председателем организации ещё в декабре 2023 года. Как сообщал тогда мэр, организовать горнолыжный склон планируется возле дома по ул. Уфимской, 26, для размещения спортплощадки рассматривается земельный участок по ул. Муромской, 26.

