В пермском аэропорту на 14 часов задержан рейс в Минск Из-за режима беспилотной опасности отложен рейс в Москву

АО «Международный аэропорт «Пермь»

В аэропорту Перми Большое Савино 4 мая наблюдаются задержки рейсов, следующих в Москву и Минск. Эта информация следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

В частности, вылет рейса СУ 1201 компании «Аэрофлот» в Москву перенесён с 13:30 на 15:30 — задержка составит 2 часа. Обратный рейс СУ 1200 из Москвы прибудет в Пермь на 1 час 45 минут позже, в 14:25 вместо 12:40.

Причиной задержки стало введение в Пермском крае режима «Беспилотная опасность» и плана «Ковер», из-за чего в аэропорту действуют временные ограничения на приём и отправку воздушных судов.

Наиболее длительная задержка затронула рейс Red Wings WZ 4711 в Минск: отправление перенесено с 14:50 4 мая на 04:20 5 мая, то есть опоздание составит 13,5 часов. Рейс WZ 4712 из Минска ожидается в Перми с задержкой на 14 часов 55 минут.

