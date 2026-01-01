В Перми 4 мая закрыли аэропорт из-за режима беспилотной опасности Все экстренные службы региона приведены в состояние готовности

фото: ЕДДС Перми

В Пермском крае объявлен режим «Беспилотная опасность». Все экстренные службы региона приведены в состояние готовности, информирует Министерство территориальной безопасности края.

В аэропорту Перми Большое Савино временно приостановлены операции по приему и выпуску самолетов. Об этом сообщает Росавиация. Меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

Радиус режима «Ковер» увеличен до 150 км от Перми, на территории Пермского края в 9.20 4 мая. Об этом предупреждает РСЧС.

Министерство территориальной безопасности Пермского края напоминает жителям на правила поведения при появлении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) или угрозе атаки.

Если вы заметили дрон, следует немедленно покинуть опасную зону, спрятаться за ближайшим зданием, деревьями или другими сооружениями. Обязательно предупредите окружающих о возможной угрозе. Находиться в зоне видимости дрона категорически запрещено.

Также нельзя атаковать БПЛА подручными средствами, использовать мобильные телефоны, радиоустройства или GPS-навигаторы рядом с аппаратом.

В доме не подходите к окнам. Если есть необходимость, укройтесь в ванной комнате, коридоре или кладовой — помещении без окон, рядом с несущей стеной.

При обнаружении БПЛА незамедлительно сообщите о его местоположении и времени наблюдения в экстренные службы по телефону 112.

