В Перми откроется второй магазин бренда 12 storeez Он будет работать в «iMall Эспланада»

В Перми готовится к открытию второй магазин модного бренда 12 storeez. Новая торговая точка появится в торгово-развлекательном комплексе на первом этаже. Официальная страница магазина уже размещена на сайте компании, с информацией о скором запуске. Для работы в новом отделе бренд ищет продавцов, вакансия опубликована на портале hh.ru. Первым на это обратило внимание издание «Коммерсантъ-Прикамье».

Первый магазин 12 storeez в Перми начал работу в октябре 2021 года в ТРК «Планета». Тогда ассортимент был представлен исключительно женской одеждой, обувью и аксессуарами в сегменте «средний плюс».

12 storeez — российский бренд, основанный в 2014 году сёстрами Ириной и Мариной Голомаздиными совместно с Иваном Хохловым. Сегодня одежда марки представлена в 15 городах России и 46 магазинах, а также за рубежом — в ОАЭ, Кувейте, Узбекистане и Казахстане. Компания активно развивает онлайн-продажи и продвигает свои коллекции в социальных сетях.

