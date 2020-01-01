В Перми открылся первый магазин 12 storeez Он начал работу в ТРЦ «Планета» Поделиться Поделиться Твитнуть

Бренд 12 storeez открывает магазин в Перми / фото:retail.ru

В торгово-развлекательном центре «Планета» 5 октября открылся магазин 12 storeez. Он расположен на первом этаже, площадь отдела составляет 207 кв. м.

12 storeez — российский бренд лаконичной одежды, основан сёстрами-близнецами Ириной и Мариной Голомаздиными, а также Иваном Хохловым в 2014 году. Сообщается, что капсульные коллекции будут поступать в магазин раз в месяц, а не раз в сезон. Одежда бренда отличается высоким качеством, ценовой сегмент — «средний плюс».

Напомним, открытие магазина в Перми ожидалось в сентябре.

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