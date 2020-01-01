Анна Брюханова В Перми в сентябре откроется первый магазин брендовой одежды 12 storeez Покупателям предложат только женскую линейку товаров Поделиться Поделиться Твитнуть

Бренд 12 storeez открывает магазин в Перми / фото:retail.ru

Бренд 12 storeez открывает магазин в Перми. Как сообщил представитель бренда «Новому компаньону», торговая точка появится на первом этаже ТРЦ «Планета». Пермским покупателям будет представлена только женская коллекция одежды, обуви и аксессуаров в ценовом сегменте «средний плюс».

Открытие магазина состоится в сентябре 2021 года.

12 storeez — это российская марка женской и мужской одежды, созданная в 2014 году сёстрами Ириной и Мариной Голомаздиными и Иваном Хохловым. Бренд имеет 35 магазинов в 11 городах России, а также интернет-площадку 12storeez.com для покупок онлайн.

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