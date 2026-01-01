В Перми бизнес оштрафовали на 1 млн рублей за нарушения с кассами Приостановлена деятельность восьми точек общепита

управление Роспотребнадзора по Пермскому краю

В течение года в Перми бизнес оштрафовали на сумму свыше миллиона рублей за несоблюдение требований к работе с контрольно-кассовой техникой. Это связано с обязательным уведомлением Роспотребнадзора о месте формирования первого кассового чека — такие правила действуют по всей России уже второй год.

Как сообщает ТК ВЕТТА, с 1 марта 2025 года краевой Роспотребнадзор провёл почти 600 проверок торговых и сервисных предприятий. По их итогам было выдано 338 предписаний об устранении нарушений, а в суды направили 452 дела. Мировые судьи вынесли 297 решений о привлечении к ответственности, из которых 168 — это штрафы на сумму более 1 млн руб.

Особенно строго наказали сферу общественного питания: 69 заведений оштрафованы на 500,5 тыс. руб., ещё четыре получили предупреждения, а деятельность восьми точек была приостановлена из-за грубых нарушений. Предпринимателям, не соблюдающим требования, грозят как крупные штрафы, так и временное закрытие бизнеса.

