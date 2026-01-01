В транспортной прокуратуре заинтересовались задержкой рейсов в пермском аэропорту В ведомстве взяли на контроль соблюдение прав пассажиров

Прокуратура Пермского края

Транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия в связи с сегодняшними задержками авиарейсов из аэропорта Перми. Речь идёт о рейсах ДР 570 авиакомпании «Победа» в Санкт- Петербург, а также FV 6130 и FV 5969 авиакомпании «Россия» в Сочи и Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Пермская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав ожидающих вылета пассажиров.

В случае нарушения прав граждане могут обратится к дежурному прокурору Уральской транспортной прокуратуры по телефону: 8-922-120-60-50, либо оставить обращение на электронной платформе.

Как ранее писал «Новый компаньон», в ночь на 3 мая в аэропорту Сочи вводились временные ограничения на приём и выпуск самолётов. В Росавиации пояснили, что это связано с мерами по обеспечению безопасности полётов из-за атаки БПЛА.

