В пермском аэропорту задерживаются несколько рейсов С опозданием самолёты вылетят в Сочи, Ташкент и Шарм-Эль-Шейх

Константин Долгановский

В пермском аэропорту Большое Савино 3 мая задерживается несколько рейсов на прилёт и вылет. В частности, самолёт из Сочи прибудет в Пермь — в 13:35 вместо 4:15. В то же время вылет рейса в Сочи перенесли с 5:15 на 14:35. Эти данные следуют из онлайн-табло пермского аэропорта.

Кроме того, с задержкой из Перми утром вылетели самолёты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Анталью и Ташкент.

Изменилось и расписание на прилёт других рейсов. Например, борт из Шарм-эль-Шейха прибудет 4 мая в 5:30 вместо 15:20 3 мая. Рейс из Ташкента прибудет в 14:34 вместо 14:00.

Ранее официальный телеграм-канал Росавиации сообщал, что в ночь на 3 мая в Сочи вводились временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Это было связано с мерами по обеспечению безопасности полётов в связи с атакой украинских дронов.

