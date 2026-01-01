Уровень Камы в районе Перми поднялся ещё на несколько сантиметров

Олег Антонов

В ЕДДС Перми рассказали о ситуации с весенним паводком в краевом центре на 2 мая 2026 года.

Уровень воды в нижнем бьефе Камской ГЭС за сутки поднялся на 2 см, до 89,73 м. Напомним, критический уровень, при котором начинается подтопление, равен 93,8 м.

Уровень воды в верхнем бьефе составляет 106,80 м (+12 см за сутки) при уровне начала подтопления 108,5 м.

Подтопленных и затопленных территорий в городе пока нет.

В ГИС-центре ПГНИУ рассказали, что резкий подъём воды в Каме ожидается с 6 мая.

