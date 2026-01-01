В Пермском крае первая декада мая будет очень тёплой Температура поднимется до +26 градусов

По данным российских и зарубежных метеорологических центров, май в Пермском крае будет теплее обычного на 1-2 градуса. Это теплее, чем в 2024 и 2025 годах, но прохладнее, чем в 2021 и 2023 годах. Гидрометцентр РФ прогнозирует повышение температуры на 1 градус, Северо-Евразийский климатический центр — на 1-2 градуса, а канадская модель CanSIPS — на 2 градуса. Европейский центр среднесрочных прогнозов также ожидает температуру выше нормы на 2 градуса. Об этом рассказали в ГИС-центре ПГНИУ.

Осадки в мае, по данным Гидрометцентра РФ, будут около нормы, по данным Северо-Евразийского центра — чуть больше нормы, а по данным CanSIPS — также около нормы. Прогноз аномалий температуры на месяц похож на май 2020 года. Основная положительная аномалия ожидается в первой декаде, которая будет теплее нормы на 3-5 градусов. Однако аномальной жары, подобной маю 2019 и 2020 годов, не предвидится.

Самые тёплые дни прогнозируются на 6-8 мая с возможным повышением температуры до +24…+26 градусов в южной части края и до +20…+25 градусов по всему региону. Это будет способствовать активному росту растений. Также 6 мая возможны первые мощные грозы на севере региона.

На пике потепления 6-7 мая отклонение температуры от нормы может составить до 8-10 градусов. С конца первой декады прогнозируется похолодание, но его интенсивность пока неизвестна. Возможно арктическое вторжение с ночными заморозками.

В конце первой декады мая также возможны первые сильные дожди. На вторую и третью декады пока не предвидится значительных аномалий по температуре и осадкам. Это похоже на май 2020 года, когда первая декада была очень теплой, а вторая и третья соответствовали норме.

Весеннее половодье на реках края будет развиваться медленно до 5-6 мая, когда резкое потепление вызовет бурное таяние снега на водосборах рек Вишеры, Яйвы, Косьвы и Усьвы, что приведёт к формированию пиков половодья. К концу первой декады максимальный приток воды в Камское водохранилище сформируется в основном за счёт бассейнов рек Вишеры и Яйвы.

