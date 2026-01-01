«Пермские медведи» уступили в первой игре полуфинала Суперлиги Матч с ЦСКА завершился счётом 27:30

Фото: сообщество "Гандбольный ЦСКА | CSKA Men's Handball Club" ВКонтакте

«Пермские медведи» уступили в тяжёлом матче полуфинала турнира Суперлиги. На домашнем паркете 1 мая «берлога» принимала московский ЦСКА. Игра завершилась счётом 27:30 (11:15). Об этом сообщает пресс-служба гандбольного клуба.

«Во втором тайме реализация была получше, много быстрых контратак, которые в нашем исполнении были выполнены очень хорошо. Думаю, ещё рано кого-то поздравлять. Это противостояние мы воспринимаем как два тайма, то есть первый тайм сейчас закончился, мы уступаем -3. Всё решится во втором тайме — в игре в Москве. Поэтому постараемся показать свой лучший гандбол», — прокомментировал главный тренер пермяков Валентин Бузмаков.

В Перми состоялся только первый из двух матчей полуфинала. Следующая, решающая встреча «Пермских медведей» и ЦСКА состоится 7 мая в Москве.

Как писал ранее «Новый компаньон», в полуфинал «берлога» пробилась по итогам встречи со ставропольским «Виктором» 25 апреля. В решающем матче четвертьфинала «Пермские медведи» одержали победу над соперником со счётом 33:28 (18:14).

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.