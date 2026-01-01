Гандболисты «Пермских медведей» пробились в полуфинал Суперлиги

ГК «Пермские медведи»

В субботу, 25 апреля, В Перми в матче 1/4 финала Российской Суперлиги против ставропольского «Виктора» гандбольная команда Валентина Бузмакова «Пермские медведи» одержала победу со счётом 33:28 (18:14).

Самыми результативными игроками «Берлоги» стали Никита Каменев, забросивший 5 мячей из 8 попыток, Андрей Волхонский, реализовавший 5 из 7 бросков, Никита Ручаев, забивший 5 мячей из 6 попыток, и Иван Фирсов, поразивший все 4 свои броска. Голкиперы пермского клуба отразили 30% бросков соперника.

В ближайшее время ФГР определит даты матчей полуфинала против московского ЦСКА.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.