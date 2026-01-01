В микрорайоне Разгуляй в Перми открылся визит-центр промышленного туризма Центр будет организовывать экскурсии на предприятия

Администрация Перми

В Перми 30 апреля открылся первый в крае визит-центр промышленного туризма. Как сообщили в администрации города, он будет работать на площадке учебного центра «Становление» в м/р Разгуляй (ул. Парковая, 17).

«Здесь можно узнать об экскурсиях по Перми и краю. В будущем в центре появятся сувенирный киоск и выставка продукции местных предприятий. Учебный цех на первом этаже станет площадкой для индустриальных мероприятий и мастер-классов на реальных станках. Предприятия региона смогут участвовать в наполнении визит-центра и партнёрских программах», — рассказали в мэрии.

Планируется, что центр будет организовывать экскурсии на предприятия Пермского края как с профориентационной целью, так и для посещения широкой аудитории.

По информации соцсетей ЦПК «Становление», визит-центр получил название «Дом предприятий». Для посетителей разработаны 11 туристических маршрутов по промышленным объектам региона. На первом этаже представлены металлообрабатывающие станки с ЧПУ и промышленные роботы, помимо мастер-классов, будут организованы конкурсы, викторины и познавательные мероприятия.

Ранее в ландшафтном парке «Разгуляй» Перми открылся первый визит-центр на территории малых рек «Егошиха». Здесь представлена информация об истории и природе города, отсюда можно отправиться на прогулку по маршрутам «Зелёного кольца», а также проводятся лекции и мастер-классы.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.