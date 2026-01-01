В Прикамье 1 мая прибыл «Эшелон Победы». Остановки состава на территории региона запланированы в Перми и Кунгуре. Фотографией ретропоезда на перроне Перми II поделился телеграм-канал «ВЕТТА — ЭХ, ДОРОГИ».

Как сообщается в соцсетях СвЖД, поезд стилизован под воинские эшелоны и украшен по подобию поездов, в которых в мае 1945 года возвращались домой солдаты с Великой Отечественной войны. В его составе — аптека-перевязочная, санпропускник, хлебопекарня и другие вагоны с историческими фотографиями, экспонатами и военной техникой.

«Сегодня же вечером ретропоезд сделает остановку в Кунгуре и далее отправится в Свердловскую область. На СвЖД военно-исторический состав «Эшелон Победы» будет курсировать по 24 городам», — рассказали в компании, отметив, что Пермь стала первой в списке.

Напомним, в День труда «Эшелон Победы» прибыл в Пермь с праздничной программой в 12:00 и отправился дальше в 14:00. Далее ретропоезд сделает остановку в Кунгуре, где пробудет с 18:30 до 21:05.

