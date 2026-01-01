«Эшелон Победы» побывает в Перми и Кунгуре 1 мая Гостей ждут концерт, тематические фотозоны и мастер-классы

В День труда, 1 мая, в Пермский край прибудет ретропоезд «Эшелон Победы». Пресс-служба РЖД сообщила, что состав сделает остановки на двух станциях региона — Пермь II и Кунгур. Для жителей и гостей городов подготовили праздничную программу. Об этом пишет ВЕТТА.

На станции Пермь II поезд прибудет на первый путь в 12:00 и будет находиться там до 14:00 по местному времени. Торжества для горожан начнутся за полчаса до прибытия — в 11:30. Организаторы обещают раскрыть детали программы позже.

В тот же день «Эшелон Победы» отправится в Кунгур. Там поезд остановится с 18:30 до 21:05. Гостей ждут концерт, тематические фотозоны, мастер-классы на перроне и театрализованные представления о военных годах. Главным сюрпризом для жителей Кунгура станет выставка ретроавтомобилей, которая впервые откроется на привокзальной площади во время стоянки поезда.

