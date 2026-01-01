В центре Перми на 10 дней ограничили движение для ремонта трамвайных путей Ограничения коснулись участка улицы Белинского

Фото: пресс-служба краевого минстранса

В центре Перми на 10 дней ограничили движение транспорта для работ по реконструкции трамвайных путей. Соответствующим распоряжением краевого минтранса данные меры введены с утра 29 апреля.

Речь идёт об участке ул. Белинского на пл. Трудовой доблести — на перекрёстке с ул. Сибирской. Для движения открыты две полосы из четырёх. Ограничения действуют для всех видов транспортных средств до 23 часов 8 мая. Подрядчиком является концессионер работ — ООО «Мовиста регионы Пермь».

В конце апреля в Перми также стартовали работы по обновлению трамвайных путей на улицах Ленина, Куйбышева и Петропавловской. Работы охватят участок между остановками «Ул. Борчанинова» и «Ул. Максима Горького». В первую очередь ремонт стартует на отрезке ул. Петропавловской — от ул. Борчанинова до ул. Попова. На время работ маршруты трамваев № 4, 7 и 12 временно перенаправлены по ул. Революции.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.