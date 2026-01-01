На улице Петропавловской в Перми начали демонтировать трамвайные пути

фото: ВЕТТА

На ул. Петропавловской в Перми 28 апреля начался демонтаж трамвайных путей, об этом сообщает ВЕТТА.

Ранее «Новый компаньон» писал, что с 25 апреля в Перми началось обновление трамвайных путей на улицах Ленина, Куйбышева и Петропавловской. Реконструкция охватит участок между остановками «Улица Борчанинова» и «Улица Максима Горького». Сначала работы стартуют на отрезке ул. Петропавловской — от ул. Борчанинова до ул. Попова.

В процессе обновления специалисты заменят балласт, рельсошпальную решётку и покрытие путей. Будут использованы современные бетонные шпалы и новые крепления, что повысит долговечность инфраструктуры. Применение резиновых элементов и сварка стыков обеспечат более плавное движение трамваев и снизят уровень шума для жителей и пассажиров.

На период работ маршруты трамваев № 4, 7 и 12 временно будут следовать по ул. Революции. Для поездок в район ЦУМа можно воспользоваться автобусами № 14, 50 и 81.

Реконструкцию выполняет ООО «Мовиста Регионы Пермь».

