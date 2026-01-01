С 25 апреля в центре Перми начнётся масштабная реконструкция трамвайных путей Изменится схема движения общественного транспорта

Константин Долгановский

С 25 апреля в Перми начинается реконструкция трамвайных путей на улицах Ленина, Куйбышева и Петропавловской. Работы охватят участок между остановками «Улица Борчанинова» и «Улица Максима Горького». В первую очередь ремонт стартует на отрезке ул. Петропавловской — от ул. Борчанинова до ул. Попова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В рамках обновления работники заменят балласт, рельсошпальную решётку и покрытие путей. Для укладки будут использованы современные бетонные шпалы и инновационные крепления, что значительно увеличит срок службы инфраструктуры. Благодаря применению резиновых элементов и сварке стыков движение трамваев станет более плавным, а уровень шума для жителей и пассажиров заметно снизится.

На время работ маршруты трамваев №4, 7 и 12 будут временно перенаправлены по ул. Революции. Для удобства пассажиров для поездки в район ЦУМа рекомендуется воспользоваться автобусами №14, 50 и 81, а к Театру оперы и балета — маршрутом №3. После изменения схемы движения специалисты проведут дополнительный анализ пассажиропотока, чтобы при необходимости скорректировать маршруты или расписание.

Реконструкцию выполняет компания ООО «Мовиста Регионы Пермь». Масштабная модернизация трамвайной системы города реализуется в рамках трёхстороннего соглашения между инвестором, краевыми и городскими властями. В планах — ремонт 35 км путей, реконструкция тяговых подстанций и депо «Балатово». Уже обновлены участки на улицах Борчанинова, Дзержинского, Куйбышева и Мира, поставлено 44 новых трамвайных вагона, ведутся работы на улицах Белинского, Сибирской и Чернышевского.

Актуальную информацию о движении транспорта, расписании и изменениях маршрутов можно отслеживать на сайте МКУ «Гортранс», в его мобильной версии, а также в социальных сетях в аккаунтах «Пермский транспорт».

