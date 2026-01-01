Апрель 2026 года стал самым холодным в Перми за последние шесть лет При этом на севере региона температура была выше климатической нормы

Зарина Ситдикова

По данным ГИС-Центр ПГНИУ, апрель 2026 года в Пермском крае был близок к климатической норме, но холоднее, чем в 2023-2025 году и близок к апрелю 2022 года. В Перми этот месяц стал самым холодным апрелем за последние шесть лет.

«В Перми средняя температура воздуха в апреле составила +4,6°С, что на 0,7°С выше нормы. Апрель оказался самым холодным с 2020 года. При этом на севере края апрель был теплее прошлогоднего», — отметили эксперты.

В целом по региону средняя температура воздуха в апреле сложилась в пределах +1,8°С (в Бисере) и +6°С (в Чернушке). На севере температура воздуха оказалась выше климатической нормы на 1-1,5°С, в Чернушке — почти на 2°С.

Распределение температуры в течение месяца было необычным, поскольку в первые дни месяца прошёл пик тепла в центре и на юге края, а затем приходили две волны значительного похолодания. В Перми максимум температуры 2 апреля достиг рекордных +19,5°С, а в Чернушке +22,1°С. Похолодания 9-11 и 19-23 апреля сопровождались снегопадами в центральных районах, а температура воздуха опускалась ниже 0°С.

Кроме того, во время похолоданий наблюдался избыток осадков. В центральных районах, в том числе Верещагино, Добрянке, Перми и Бисере, выпало 200-250% от месячной нормы, по краю от 33 мм (в Октябрьском) до 108 мм (в Бисере). Количество осадков в Перми составило 81 мм, что немногим ниже прошлогоднего показателя — 82 мм в апреле 2025 года.

Весеннее половодье началось очень рано, но затем похолодание привело к его растягиванию во времени. Второй пик сформировался только в начале третьей декады после аномальных дождей, а в восточной части пики половодья ожидаются только в мае.

Ранее «Новый компаньон» писал, что с 3 мая в Пермском крае ожидается потепление до +20°С.

